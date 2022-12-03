"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Geçtiğimiz ay en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

03 Aralık 2022, Cumartesi 13:58
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasım ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar, Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.

Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.

Toplam pazarda Toyota'nın yükselişi dikkati çekti

ODMD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 9 bin 234 satışla Renault ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti.

Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında Toyota'nın yükselişi dikkati çekerken, Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.

Otomobili satışlarında yerli firmalar gaza bastı

Kasım ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 150 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 383 satışla Renault ve 4 bin 237 satışla Toyota izledi.

Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Kasımda lüks otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Kasım ayında 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel izledi.

Volkswagen 1.662 satışla dördüncü ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beslenme krizi yaşıyoruz - Aldı yetkiyi, içemedik sütü, yiyemedik peyniri, eti, ekmeği

    İsviçre'den BM'ye Filistinli Mülteciler için 42,8 milyon dolar yardım kararı

    Geçtiğimiz ay en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Düzce - Gümüşova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    7 bin 785 liranın altını kabul etmeyiz

    Popülistler demokrasiye zarar verir

    Akşener: Altılı Masa dağılmaz

    Yeni anayasa ortak mutabakatla yapılacak

    Kayyım rektöre “intihal” suçlaması

    Masumiyet karinesi hukukun vazgeçilmez ilkesidir

    Muayene için 3 ay sonra sıra

    Burkina Faso'daki yeni darbe girişimi engellendi

    Kremlin: Putin, Biden ile müzakereye açık ama Rusya Ukrayna'dan çıkmaya hazır değil

    'ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altına düştü'

    Fransa'da kış aylarında elektrik kesintileri olabilir

    '1300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu'

    Peru'da kuş gribi alarmı: Geçen ay 13 bin pelikan öldü

    Biden, Putin'le görüşme şartını açıkladı

    İtalya'daki heyelanda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    Ahmet BATTAL

    HDP seçmeni ve bağımsızlaşma
    Faruk ÇAKIR

    Zamları kim yaptı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Beynimiz...
    Ali FERŞADOĞLU

    “Lâ mevcude illah Hu” diyenler ne demek istemiş?
    Cevher İLHAN

    “Türkiye rüşvetle mücadele etmiyor” uyarısı
    Ali HAKKOYMAZ

    Lahmacun
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un hedefi, rıza-yı İlahîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.