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7 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Gelmeden sıra yazdı

07 Kasım 2022, Pazartesi
Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Gelmeden önce sıra yazan Corolla Cross Hybrid en çok satan ikinci modelimiz olacak” dedi.

Toyota, büyük bir merakla beklenen yeni SUV modeli Corolla Cross Hybrid’i Türkiye’de satışa sundu. Türkiye otomotiv sektöründe Adana’da gerçekleştirilen ilk binek otomobil lansmanına imza atan Toyota, kapsamlı bir test sürüşüyle Corolla Cross Hybrid’i basın mensuplarıyla tanıştırdı. Corolla Cross Hybrid, lansman dönemine özel olarak 835 bin TL’den başlayan fiyatlarla yollara çıktı. Toyota’nın SUV ürün gamını genişleten Corolla Cross Hybrid, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentinde hedef büyüttü. Yenilenen GA-C platformu üzerinde üretilen Corolla Cross Hybrid, 5. Jenerasyon Hibrit teknolojisi, üstün güvenlik özellikleri sunan Toyota Safety Sense 3, yeni 10.5 inç yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital kokpitiyle öne çıkıyor.

Ana modellerimizden olacak

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Corolla Cross Hybrid’in lansmanı ile yeni modelin SUV segmentine büyük bir hareket getireceğine inandıklarını belirterek, “Yeni Corolla Cross Hybrid modelimiz her geçen gün talebin arttığı SUV segmentinde kısa zamanda tüm dengeleri alt üst edecek. Corolla Cross Hybrid, markamızın giderek genişleyen SUV stratejisinin de kalbinde yer alacak. Bildiğiniz gibi müşteri tercihleri SUV modellere yönelmeye devam ediyor. Corolla Cross Hybrid, markamız adına da gelecek yıldan itibaren ana modellerden biri haline gelecek. Kasım ve Aralık ayında Corolla Cross Hybrid satış adedimiz 2,700 olacak. Önümüzdeki yıl ise 10 bin adet Corolla Cross Hybrid satışı hedefliyoruz ve aslında bu rakam bizim talebimizin neredeyse yarısı. Müşterilerimiz araçları daha fiziki olarak görmeden 10 binin üzerinde oldukça ciddi bir talep verdi. Bu ilgiyle birlikte gelecek yıl da Corolla Cross sıra yazacak bir model olacak. Bu adetlerle birlikte Corolla Cross önümüzdeki yıldan itibaren en çok satan ikinci model konumuna yükselecek. Hatta orta vadede en çok satan modelimiz haline gelmesi bizi şaşırtmayacaktır” dedi. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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