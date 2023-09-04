GLA Türkiye’de

Mercedes-Benz, kompakt SUV modeli GLA’yı çok sayıda yenilik ve daha kapsamlı standart donanımlarla güncelledi.

Yeni radyatör ızgarası otomobilin karakterini daha da güçlendirdi. Ayrıca zarifçe gizlenen güç kubblerine sahip motor kaputu kendine güvenli görünümü öne çıkarıyor. Yeniden tasarlanan ön tampon GLA’nın off-road genlerine işaret ediyor. Tüketimi ve emisyonları daha da azaltmak için, yeni GLA’nın benzinli motoru elektrik destekli çalışıyor. Dört silindirli motor seçeneği ile standart olarak yedi vitesli DCT çift kavramalı şanzımanla donatıldı. Yarı hibrit sistemde kayış tahrikli marş jeneratörü ile ek 48 voltluk entegre güç kaynağı yer alıyor.

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.