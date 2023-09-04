"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak

04 Eylül 2023, Pazartesi 18:47
31 Ağustos – 02 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da şarj teknolojileri ve E- mobilite odaklı NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuar ve Zirvesi yapıldı. Zirvede 2030’a kadar dünya genelinde her 3 araçtan birinin tam elektrikli olacağı öngörüsüne dikkat çekildi.

Yalova - Recep Bozdağ
[email protected].

Solis Fuarcılık tarafında TEHAD işbirliği ile düzenlenen NextGen -Mobility + Charge Expo & Summit Fuar ve Zirvesi ile GENSED işbirliği ile eş zamanlı düzenlenen Solar+Storage NX Fuarları, yan yana salonlarda üç sektör başlığı; “güneş enerji sistemleri”, “enerji depolama sistemleri” ve “elektrikli araçları”, Türkiye’de ilk kez aynı çatı altında bir araya getirdi.

NextGen -Mobility + Charge Expo & Summit Fuar ve Zirvesi, uzman konuşmacıların yer aldığı “Elektrikli Otomobillerin Kullanım Gerçekleri”, “Elektrikli Araç Teknolojileri”, “Akıllı Şehirler ve Akıllı Hareketlilik” ve “Şarj Teknolojilerindeki Son Gelişmeler” gibi elektrikli araçlara dair çeşitli panellere de ev sahipliği yaptı. Katılımcı ve ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği paneller sayesinde elektrikli araçlar hakkında merak edilen pek çok soruya cevap bulunurken, gelecekte bizleri bekleyen mobilite çözümlerine dair öngörüler paylaşıldı.

2030’a kadar her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak

İklim ve çevre dostu elektrikli araçların, başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji ile şarj edilebilmesi ve enerjiyi depolama teknolojilerinin geliştirilmesi elektrikli araçlara olan ilgiyi her geçen gün arttığı belirtilirken, 2030’a kadar dünya genelinde her 3 araçtan birinin tam elektrikli olacağı öngörüldüğünün altı çizildi.

En son model elektrikli araçlarını fuarda sergilediler

Fuarda onlarca otomotiv markasının TOFAŞ FIAT 500 e, Renault Zoe, Dacia Spring, Skywell ET5, LeapMotor T03, MG4, ZS EV, Maxus, KİA EV6, BMW i4, iX ve i7 ile Mercedes-Benz EQS, EQE, EQB ve EQA ve Avrupa elektrikli otobüs pazarının lideri Karsan’ın e – jest modeli ile TESLA Club gibi elektrikli araç modelleri sergilendi.

Türkiye’de ilk kez sahneye çıkan 2 elektrikli araç markası Voyah Free ve HONGQI E- HS9, premium segmentteki en yeni modellerinin prömiyerini, araba meraklılarının uzun zamandır özledikleri otomobil fuarı atmosferinde gerçekleşen NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuar ve Zirvesi’nde yaptı. Bu arada, Türkiye’de de yükselişe geçen elektrikli araçlara ilgi duyan meraklılar, fuarı ziyaret ederek araçları inceleme fırsatı buldular, hatta sipariş verdiler.

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

    Her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak

    Genç Yorum Dergisi 2023 Eylül sayısı çıktı: “Fânîyim, fânî olanı istemem”

    İstanbul - Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

    İspanya'da şiddetli yağışlar sebebiyle 2 kişi öldü, 3 kişi kayıp

    Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

    Nijerya'nın kuzeydoğusuna insani yardım çağrısı

    Almanya'da artık nükleer enerji kullanılmayacak

    Ukrayna Savunma Bakanından istifa kararı

    Uyum haftası başladı

    G20 Zirvesi'ne katılmayacak

    Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 58,94 - ENAG'a göre enflasyon yüzde 128,05

    İstanbul - Avcılar'da metruk bir binada yangın çıktı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Sivil anayasanın zemini yok

    Bu yoksulluğa bu maaş

    Kamuda maaş adaletsizliği arttı

    Erdoğan’ın vaadi de havada kaldı

    Kerkük’ün işgaline iktidar niye sessiz?

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Din perdesi altında yapılan saldırılar
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin boyun eğmediği dört komutan kimdir?- 1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar
    M. Said ZEKİ

    Açlık, fakirlik veya ‘azdıran zenginlik!’
    Orhan Ali YILMAZ

    Maîşeten denkâ…
    Genel

    Sivil anayasanın zemini yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakaik-ı nisbiyeyi bilmeyen mezhepleri anlayamaz
    Mehmet KARA

    Veriler öyle demiyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.