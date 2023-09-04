31 Ağustos – 02 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da şarj teknolojileri ve E- mobilite odaklı NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuar ve Zirvesi yapıldı. Zirvede 2030’a kadar dünya genelinde her 3 araçtan birinin tam elektrikli olacağı öngörüsüne dikkat çekildi.

Yalova - Recep Bozdağ

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Solis Fuarcılık tarafında TEHAD işbirliği ile düzenlenen NextGen -Mobility + Charge Expo & Summit Fuar ve Zirvesi ile GENSED işbirliği ile eş zamanlı düzenlenen Solar+Storage NX Fuarları, yan yana salonlarda üç sektör başlığı; “güneş enerji sistemleri”, “enerji depolama sistemleri” ve “elektrikli araçları”, Türkiye’de ilk kez aynı çatı altında bir araya getirdi.

NextGen -Mobility + Charge Expo & Summit Fuar ve Zirvesi, uzman konuşmacıların yer aldığı “Elektrikli Otomobillerin Kullanım Gerçekleri”, “Elektrikli Araç Teknolojileri”, “Akıllı Şehirler ve Akıllı Hareketlilik” ve “Şarj Teknolojilerindeki Son Gelişmeler” gibi elektrikli araçlara dair çeşitli panellere de ev sahipliği yaptı. Katılımcı ve ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği paneller sayesinde elektrikli araçlar hakkında merak edilen pek çok soruya cevap bulunurken, gelecekte bizleri bekleyen mobilite çözümlerine dair öngörüler paylaşıldı.

2030’a kadar her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak



İklim ve çevre dostu elektrikli araçların, başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji ile şarj edilebilmesi ve enerjiyi depolama teknolojilerinin geliştirilmesi elektrikli araçlara olan ilgiyi her geçen gün arttığı belirtilirken, 2030’a kadar dünya genelinde her 3 araçtan birinin tam elektrikli olacağı öngörüldüğünün altı çizildi.

En son model elektrikli araçlarını fuarda sergilediler



Fuarda onlarca otomotiv markasının TOFAŞ FIAT 500 e, Renault Zoe, Dacia Spring, Skywell ET5, LeapMotor T03, MG4, ZS EV, Maxus, KİA EV6, BMW i4, iX ve i7 ile Mercedes-Benz EQS, EQE, EQB ve EQA ve Avrupa elektrikli otobüs pazarının lideri Karsan’ın e – jest modeli ile TESLA Club gibi elektrikli araç modelleri sergilendi.

Türkiye’de ilk kez sahneye çıkan 2 elektrikli araç markası Voyah Free ve HONGQI E- HS9, premium segmentteki en yeni modellerinin prömiyerini, araba meraklılarının uzun zamandır özledikleri otomobil fuarı atmosferinde gerçekleşen NextGen E-Mobility + Charge Expo & Summit Fuar ve Zirvesi’nde yaptı. Bu arada, Türkiye’de de yükselişe geçen elektrikli araçlara ilgi duyan meraklılar, fuarı ziyaret ederek araçları inceleme fırsatı buldular, hatta sipariş verdiler.