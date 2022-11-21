HS, amiral gemimiz olacak

Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “(MG’nin) Benzinli HS modeli bizim sayemizde İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın büyük pazarlarına dahil oldu. HS, bize vites yükseltecek ve amiral gemimiz olacak.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

MG HS benzinli modelin İstanbul’daki lansmanında konuşan Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Elektrikli araçlardaki başarımız sonrası Türkiye pazarından benzinli model için de çok soru ve talep geldi.

Elektrikli ZS EV modeli sonrasında aynı modelin benzinlisi de geldi. Ardından da bizim Türkiye olarak ısrarlarımız sonrası benzinli HS modelinin de bizim sayemizde İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın büyük pazarlarına dahil oldu. Şarj edilebilir hibrit benzinli modelin benzinlisi olan HS’i getirdik. HS, bize vites yükseltecek ve amiral gemimiz olacak” dedi. 2023’te ve özellikle bu sene sonundan itibaren birçok elektrikli araç ile ürün gamlarının genişlemeye devam edeceğini belirten Soysal, “Sene sonuyla beraber uzun menzilli yenilenen ZS EV geliyor. Önümüzdeki senenin ilk yarısında Marvel R ve MG 4’ü getireceğiz. Elektrikli araçlarla kuvvetlenmeye devam edeceğiz ve satışlarımızın yine yüzde 50’si elektrikli araçlar üzerinden olacak” diye konuştu.

Pazarın Dacia ve Fiat gibi ekonomik iki oyuncusunu çıkarıldığında asıl rekabetin döndüğü kısımda araçların yüzde 50’sinin 900 bin - 1 milyon 100 bin TL aralığında satıldığına dikkat çeken Soysal, “Luxury modelimiz 1 milyon TL’nin altında. HS Comfort modelimiz ise 900 bin TL’nin altında olacak. Çok olağanüstü şeyler olmazsa yılbaşına kadar bu fiyatları korumak olacak. HS modelini 2 ayda 500 adet satma hedefimiz var. 2023’te üçe katlamayı hedefliyoruz. 2023’te pazarda 4000 adedi yapacağımızı ve bu hedefi aşacağımızı düşünüyoruz. Bunların yarısı elektrikli olur. Benzinlilerin önemli bir kısmı tanıtımını yaptığımız HS modeli olacak” şeklinde konuştu.

MG için maç yeni başlıyor

Lansmanda konuşan Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin de “Her markanın bir amiral gemisi olur. MG’de de HS amiral gemisi olacak. MG’nin karakterini ve yere basan bütün özelliklerine sahip olacak. Bunun etrafında oyunu örmeye başlayacağız. Yani esas maç şimdi başlıyor MG için” dedi. MG markasının, Türkiye’de yaklaşık 1,5 sene önce yeniden doğduğunu belirtirken, “1,5 senede önce elektrikli araçlarla, o elektrikli araç rüzgarını da arkasına alan bir iletişim stratejisiyle markanın ayağını yere bastırdık. %100 elektriklide MG markasının Avrupa’daki en yüksek pazar payına sahip ülkesi olduk. Bu da 6 ay gibi kısa bir sürede tüm dikkatlerin üzerimizde toplanmasını sağladı. Şimdi artık vites arttırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)