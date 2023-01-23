Hyundai, Avrupa’da rekor kırdı

Hyundai, Avrupa’da yüzde 4.6 pazar payına ulaşarak 518 bin 566 adet satış gerçekleştirirken, global satışları ise yıllık yüzde 1,4 artışla 3,94 milyon adede ulaştı.

Hyundai, 2022 yılında Avrupa’da 518 bin 566 adet satarak yüzde 4,6’lık bir pazar payına ulaşmayı başardı. Bu rakamın 126 bin adetini ise EV modeller oluşturdu. Satışlarının yüzde 21’i EV modeller olan Hyundai, grup olarak Avrupa’da 200 binden fazla tamamen elektrikli (BEV) araç satmış oldu. Bu arada, IONIQ 5 ve IONIQ 6’nın global satışları ise 100 bin adet seviyesine ulaştı. Hyundai Assan da, 2022 yılında 208 binden fazla araç üreterek bir önceki yıla göre yüzde 28 artış gösterdi. İhracat rakamı ise 2022 yılında 176 bin 664 adet olarak gerçekleşti.

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