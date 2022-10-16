Hyundai’den gelecek haritası

Hyundai, 2025 yılına kadar tüm modellerinde geçerli havadan yazılım güncelleme imkanı sunacak. Ayrıca, dünya çapındaki 20 milyon adet Hyundai modeli de bağlantılı araç hizmetlerine kayıtlı olacak. Bağlantılı Araç İşletim Sistemi (ccOS) ise olağanüstü hızlarda kişiselleştirilmiş hizmetler sunacak.

Hyundai Motor Grubu, 2025 yılına kadar tüm araçlarını “Yazılım Tanımlı Araçlara” dönüştürmek için geliştirdiği yeni global stratejisini açıkladı. Müşterilerine araçlarının performansını ve işlevselliğini herhangi bir zamanda herhangi bir yerde uzaktan güncelleme ve sürüm yükseltme imkanı tanıyan Hyundai, bu yenilikçi teknoloji için grup bünyesindeki Global Yazılım Merkezi’ne 12 milyar eurodan fazla yatırım yapacak. Hyundai, ayrıca, 2025’te iki yeni EV platformu olan eM ve eS’yi ve bu platform üzerinde inşa edilmiş yeni araçları da tanıtacak.

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