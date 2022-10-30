Hyundai’den yeni batarya fabrikası

Hyundai, yaklaşık olarak 5.5 milyar dolarlık bir yatırımla Amerika’da yepyeni bir tesis açıyor.

Fabrika, 2025 yılında hizmet vermeye başlayacak ve yıllık üretim kapasitesi ise 300.000 adet olacak. Hyundai ve gruptaki diğer markaları yakından ilgilendiren bu özel yatırım sayesinde elektrikli araçların üretim kapasitesi de artmış olacak. Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung ise kurulacak fabrika ile ilgili olarak; “Bugün elektrikli otomobillerimiz sınıfının en iyisi olarak kabul ediliyor ve bu yatırımla beraber elektrifikasyon, güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlikte dünya lideri olmaya kararlıyız. Hyundai Motor Group Metaplant America ile bir otomobil üreticisi olmanın ötesinde, dünyanın önde gelen mobilite çözümleri sağlayıcısı olmak istiyoruz” dedi.

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.