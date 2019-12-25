Hyundai uçan araçları gösterecek

HyunDai’nin Mobilite Çözümleri ilk meyvelerini vermeye başlıyor.

G. Koreli üretici, CES 2020 Fuarı’nda geleceğin uçan otomobillerini görücüye çıkaracak. Hyundai, Tüketici Elekt- roniği Fuarı’nda (CES 2020) gelecek vizyonunu gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Geleceğin mobilite çözümleriyle yaşama stillerini şekillendirmek isteyen Hyundai, özellikle ilk olarak ferdî hava taşıtları (Personel Air Vehicle-PAV) üretecek. Fuarda konsept olarak görücüye çıkarılacak olan PAV’ın haricinde bu tip araçların kullanılacağı ortak havaalanları da (HUB) ziyaretçilere sunulacak. Şehir içindeki trafik sıkışıklığına ve sorunlarına çözüm olarak geliştirilen bu konseptler, insanlığa zaman tasarrufu da sağlamayı hedefliyor

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