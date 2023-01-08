ID.7’nin ilk gösterimi CES’teydi

Volkswagen, MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayalı olarak üretilecek ilk tam elektrikli sedanı ID.7’yi özel dijital kamuflajlı görünümüyle Las Vegas’ta düzenlenen CES 2023’te (Consumer Electronic Show) sergilendi.

Volkswagen, 6 yıllık bir aranın ardından dünyanın en büyük elektronik fuarı CES’e çok özel bir ürünle geri dönüyor. ID.3, ID.4, ID.5 ve sadece Çin pazarında sunulan ID.6 modelleri ile yeni ID. Buzz’un ardından ID.7, ID. ailesinin altıncı ve ID.4’ten sonra MEB temelli ikinci global modeli ünvanını taşıyor. Elektrikli sedanın üç büyük pazar olan Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa sunulması planlanıyor. 2023 yılı ikinci çeyreğinde dünya prömiyeri gerçekleşecek seri üretim versiyonunun, 2024 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

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