İki kaşif birarada

Ford tamamen elektrikli yeni Ford Explorer, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kâşifi Indiana Jones ile reklam kampanyasında bir araya geliyor.

Ford, tamamen elektrikli yeni Explorer’ın son reklam kampanyası için Disney ve Lucasfilm yapımı son Indiana Jones filmi “Indiana Jones ve Kader Kadranı”nda (Indiana Jones and the Dial of Destiny) bugüne kadarki en büyük macerasına atılıyor.

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