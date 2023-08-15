İkinci 250’de ön siparişe çıktı

1 Ağustos’ta ön siparişe sunulan 250 adet Yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli büyük bir hızla tükendi.

Yoğun talepten dolayı marka 8 Ağustos’ta, Iconic versiyona Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin 250 adedini daha ön siparişe açtı. 60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW/220 HP elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor ve 0’dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor. Model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle bu ay Türkiye yollarında olacak.

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