İkinci el araçlarda yeni dönem başladı

Sıfır kilometre araçlardaki bulunabilirlik sorunu sebebiyle gelen tüm uyarılara rağmen son aylarda ikinci el araç fiyatları sıfırlarını geçmeye başladı.

Karar’ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, konu ile ilgili yönetmeliği geçtiğimiz günlerde yayımladı. Bahsi geçen düzenleme, dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre ikinci el araçların sıfır araçtan pahalı satılması, 1 Ocak 2024’e kadar yasaklandı. İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konulamayacak. Düzenleme tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak. Kurala uymayanlar tespit edilirse önce ilanın yayınlandığı web sitesi uyarılacak. Eğer uyarı sonrası ilanın fiyatı düzeltilmezse, satıcı bilgileri bakanlığa iletilecek. Bakanlık da ilan başına 300 bin liraya kadar ceza kesecek. Haber Merkezi

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