"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

'İkinci el'de en çok hangi markalar ilgi gördü?

19 Mayıs 2023, Cuma 17:56
Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 172 bin 450 adet oldu.

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 76 pay aldı

İkinci el online pazarda nisanda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680'le Volkswagen oldu. Bunu, 21 bin 42 adetle Fiat ve 20 bin 717 adetle Renault takip etti.

Satış sıralamasında 16 bin 358 adetle Ford, 9 bin 688 ile Opel, 9 bin 391 adetle BMW, 8 bin 647 adetle Peugeot, 8 bin 376 adetle Hyundai, 8 bin 130 adetle Mercedes Benz ve 6 bin 718 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi

Egea ilk sıradaki yerini korudu

İkinci el online binek araç pazarında nisanda toplam 141 bin 129 satış gerçekleşti. Fiat Egea 6 bin 820 adetle nisan ayında da yine en çok tercih edilen model oldu.

Egea'yı, 6 bin 533 adetle Renault Clio, 5 bin 843 satışla Renault Megane, 5 bin 834 adetle VW Passat, 4 bin 366 adetle Ford Focus, 4 bin 328'le Toyota Corolla, 4 bin 43 satışla Opel Astra, 3 bin 385'le BMW 5 Serisi, 3 bin 372 satışla VW Polo ve 3 bin 137 satışla da VW Golf takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34'ünü oluşturdu.

En çok tercih edilen hafif ticariler

Online pazarda geçen ay 31 bin 321 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 4 bin 804 adetle nisan ayında da en çok tercih edilen model oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 378 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 4 bin 299 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 2 bin 79 satışla VW Cady, 1.855 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.577 satışla VW Transporter, 1.355 satışla Renault Kangoo, 1.189 adetle Citroen Berlingo, 1.100 adetle Peugeot Partner ve 983 adetle de Ford Transit izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 75,4'ünü oluşturdu.

Türkiye pazarı satış hızı, nisanda ortalama 31 gün olurken, en hızlı satılan marka 27 günle Opel oldu. En yavaş satılan marka ise 46 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasında ortak anlayışa yakın'

    Türkiye’de çocukların okuma başarısı arttı

    İnsanlar sağlıklı yaşamak için çok yorgun

    Google milyonlarca hesabı silecek

    'Kendi paramızı çekemiyoruz'

    YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Nisan ayında 8,1 milyar dolar faiz ödendi

    Gözler Japonya'daki G7 Zirvesi'nde

    'İkinci el'de en çok hangi markalar ilgi gördü?

    Yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy verme işlemi başlıyor

    DP Sözcüsü Çevik: Durmadan çalışmalıyız

    Bahçeli’den Oğan’a: Siyaseti at pazarına çeviren aciz

    Almanya'da koalisyon hükümeti vatandaşlık yasası reformunda anlaştı

    Harkiv'de sivillerin harabeye dönen altyapının olduğu alanlarda yaşam mücadelesi

    IEA Başkanı Birol G7 liderlerine küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak için gerekenleri anlatacak

    Malatya Akçadağ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

    "Açlık" sorununa vahye mazhar arılar çözüm olacak

    Japon hükûmeti: Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil bir seçim için...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fevzi Paşa’dan Erdoğan’a
    Cevher İLHAN

    Sistemli seçim sahteciliği
    Süleyman KÖSMENE

    Tembelliğin altyapısı nelerdir?
    İbrahim Aktaşcı

    Kızılelma “kurt”lanırsa…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Rusya'ya nükleer silahla pozisyon almaya hazır olduğumuzu açıkça göstermeliyiz'
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kalabalıklar Risale-i Nur’un ölçülerine uymuyor!” diye…
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Korku imparatorluğu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.