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İkinci el otoda son durum?

10 Aralık 2022, Cumartesi 17:17
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 1,45 arttı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Bu yılın kasım ayında satışlarda ekim ayına kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış kaydedildi.

İlana çıkan araçların yüzde 47'si satıldı

Kasımda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi kasımda 361 bin 382 olurken, ilana koyulan araç sayısı önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 47'si satıldı.

Fiyatlar hafif arttı

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 123 bin 620 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttığı gözlendi.

Satışlarda en büyük pay dizelin

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Kasım 2022'de en yüksek payı 107 bin 111 adetlik satış ve yüzde 63,7 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 56 bin 135 satış ve yüzde 33,4 payla benzinli, 2 bin 547 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Oto gazlı otomobillerin payı da 1.975 satışla yüzde 1,2 olurken, elektrikli otomobillerin payı ise 413 satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Ayrıca geçen ay 55 bin 723 adetle en çok C segment araç satıldı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

AA

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