"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

'İkinci el, sıfıra kıyasla daha iyi bir yıl geçirdi'

26 Aralık 2022, Pazartesi 14:39
MASFED Genel Başkanı Erkoç, ikinci el araç piyasasının bu yıl sıfır araca kıyasla daha iyi bir yıl geçirdiğini belirterek, "Yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yönelişte gözle görülür bir artış kaydedildi." dedi.

İkinci elin %67’si krediyle satıldı

 

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, motorlu araç sektörünün bu yıl ki performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-kasım döneminde ikinci el araç piyasasında otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 5 milyon 631 bin 862, toplam araç satışlarının ise yüzde 6,9 artışla 8 milyon 457 bin 722 olduğunu aktaran Erkoç, 11 aylık dönemlere göre satışların minibüste yüzde 0,8, otobüste yüzde 0,3 gerilediğini, pazar payı düşük araçlardan motosiklette yüzde 39, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,6, traktörde yüzde 10,7 kamyonette yüzde 6,2, kamyonda ise yüzde 5,1 artış gösterdiğini söyledi.

Erkoç, ikinci el piyasada yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen yüksek oranlı artışların ardından, temmuzdan sonra daralma yaşandığına dikkati çekerek, otomobil satışlarının geçen yılın aynı aylarına göre temmuzda yüzde 7,8, ağustosta yüzde 12,9, eylülde yüzde 20,7 ve kasımda yüzde 28,7 gerilediğini bildirdi.

"İkinci el araç piyasası, sıfır araca kıyasla daha iyi bir yıl geçirdi"

"İkinci el araç piyasası, 2022'de sıfır araca kıyasla görece daha iyi bir yıl geçirdi." diyen Erkoç, pazar büyümesinin ise yılın 11 ayı itibarıyla düşük kalsa da yılbaşına doğru artış eğilimine geçtiğini dile getirdi.

Erkoç, aralıkta ikinci el araç piyasasında gözle görülür bir hareketlenme olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"2022 yılının son günlerinde, ikinci el otomobil piyasasında belli bir canlanma yaşandı. Sıfır araçlarda ÖTV matrah indiriminin umulan ucuzlamayı yaratmaması ve devam eden arz sıkıntısı bunda etkili oldu. Özellikle ekim, kasım dönemindeki düşüşler yılbaşına doğru yerini yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yönelişte gözle görülür bir artış kaydedildi."

Erkoç, yüksek kredi faizleri ve vadelerin kısalığı nedeniyle finansmana erişim güçlüklerinin, ikinci el araç piyasasına olumsuz yansıdığını vurgulayarak, sıfır araçlarda ÖTV indirimi beklentisinin yol açtığı bekleme eğiliminin de özellikle yılın ikinci yarısında satışları frenlediğini anlattı.

Sıfır araçta sorunlar çözülmedikçe ikinci elde fiyatların yükselmeye ve piyasanın daralmaya devam edeceği beklentisini ifade eden Erkoç, sektörün canlanması için banka faiz oranlarının düşürülmesi ve vade sayılarının artırılması gibi daha kalıcı çözümler gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'da yoğun kar yağışı sürüyor: Ölü sayısı 14'e yükseldi

    İş vaadiyle kandırılan 28 kişi 1 ay boyunca tren saydı

    'İkinci el, sıfıra kıyasla daha iyi bir yıl geçirdi'

    Diyarbakır - -Silvan'da askeri araç devrildi: 6 asker yaralandı

    Ticaret Bakanı Muş, 4 zincir marketin üst yöneticileriyle görüştü

    2022'de 119 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

    Paris Savcılığı: 'Saldırganın "yabancılara karşı patolojik nefreti" var'

    Mısır'da yeni Süveyş Kanalı yasa tasarısı tartışmaların odağında

    Zelenskiy: Her Rus katilini bulacağız

    Filistin: Netanyahu'nun vaatleriyle kırmızı çizgiler aşılmıştır

    Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e fırtına, Güneydoğu'ya sağanak uyarısı

    ABD'de ölü sayısı 26'ya yükseldi: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, nüfusun yüzde 60'ı etkilendi

    Dijitalleşmede koşar adım

    Nefesten hastalık tespiti yapan cihaz

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor

    Seçim sonucu 57’ye 43 gibi duruyor

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı

    İkinci elin %67’si krediyle satıldı

    Ortak mitingler devam edecek

    Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasına ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Seçim sonucu 57’ye 43 gibi duruyor
    📷
    Genel

    Gazetemizde muhabbet buluşması - İstanbul okuyucularından kahvaltılı buluşma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sahi, bu neyin cezası?
    İlimdar Kaya

    Anadoluda yiğit tükenmez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bazen felâketten de saadet doğar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor
    Sebahattin YAŞAR

    Tarafgirlik kördür
    Yeni Asya'dan Size

    2022’yi uğurlarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.