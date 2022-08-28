"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

İkinci elde fiyatlar düşebilir

28 Ağustos 2022, Pazar 18:17
RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, “Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar 2.elde fiyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Geçtiğimiz günlerde sıfır kilometre araçlarla ilgili olarak devreye alınan 6 ay/6 bin kilometre kararının ardından ikinci el araç pazarının geleceğine ilişkin soru işaretleri de ortaya çıkmaya başladı.

ODD verilerine dikkat çekerek sıfır kilometre araçlarda tedarik probleminden ziyade, “bayide araç bulunamamasının” önemli bir sorun olduğunu söyleyen RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, “Sadece Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı satışlarına baktığımızda yaklaşık 200 bin adet sıfır kilometre binek+hafif ticarinin satıldığını görebiliyoruz, yani sıfır araç var ve satılmış, ancak nihai tüketici bulamamış. Yani 2022 Yılında 198.019 adet (ODD verileri) binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmiş. Sıfır araç yok yerine, bayilerde araç bulunamıyor kavramı artık daha doğru olacak gibi görünüyor. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır. İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik, bu durgunluk sene sonuna kadar devam edecektir. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde fiyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir.” dedi.

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci elde fiyatlar düşebilir

    İstanbul’dan kaçış

    Maaş zamları vergiye gidiyor

    Binlerce genç döviz mağduru

    Kira artışları herkesi bunalttı

    İnşaattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

    Guterres'ten Libya çağrısı

    Trablus'ta tansiyon düşmüyor: Çatışmalarda ölü sayısı 23'e yükseldi

    Bursa'da tur otobüsü uçuruma sürüklendi: 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

    Veliler çaresiz

    Sağlıkta şiddet bitmedi

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü

    6’lı masa milletin masası

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye

    Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden

    Seçim gelsin diye bekliyoruz

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum

    Pakistan'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Ukrayna'dan 1 milyon ton tahıl taşındı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan: Nur Talebesi yağmur gibi olmalı
    Sebahattin YAŞAR

    Bediüzzaman Tiflis’te Nur medresesini açmış
    Genel

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin şarkıcı üzerinden seçim hamleleri
    Genel

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal
    Ahmet BATTAL

    Altılı masa kumsaltısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.