İkinci elde fiyatlar düşebilir

RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, “Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar 2.elde fiyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Geçtiğimiz günlerde sıfır kilometre araçlarla ilgili olarak devreye alınan 6 ay/6 bin kilometre kararının ardından ikinci el araç pazarının geleceğine ilişkin soru işaretleri de ortaya çıkmaya başladı.

ODD verilerine dikkat çekerek sıfır kilometre araçlarda tedarik probleminden ziyade, “bayide araç bulunamamasının” önemli bir sorun olduğunu söyleyen RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık, “Sadece Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı satışlarına baktığımızda yaklaşık 200 bin adet sıfır kilometre binek+hafif ticarinin satıldığını görebiliyoruz, yani sıfır araç var ve satılmış, ancak nihai tüketici bulamamış. Yani 2022 Yılında 198.019 adet (ODD verileri) binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmiş. Sıfır araç yok yerine, bayilerde araç bulunamıyor kavramı artık daha doğru olacak gibi görünüyor. Bu durum alınan kararların etkisiyle yıl sonuna doğru değişecek, nihai tüketici bayilerden sıfır kilometre araca ulaşacaktır. İkinci elde ise panik satışlar dışında ÖTV söylentileri sebebiyle bir durgunluk vardı ve ekspertiz girişlerinde geçen seneye oranla yüzde 50 düşüş gözlemledik, bu durgunluk sene sonuna kadar devam edecektir. Sıfır araç problemi ortadan tamamen kalktığı takdirde sene sonuna kadar ikinci elde fiyatlar ortalama yüzde 20 dolayında düşüş gösterebilir.” dedi.