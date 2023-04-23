İkinci elde hareket var

Otomobillerin hâla yatırım aracı olduğunu söyleyen Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “Bayram dönemi ve yaz başlangıcı ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi. Buna seçimden dolayı talebi öne çeken tüketiciler de eklenince satışlar arttı” diye konuştu..

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ikinci el otomotiv pazarında toplamda 1.433.029 adet araç satışı gerçekleşti. Böylece 2022 yılının aynı döneminde 881.264 araç satışı gerçekleşen pazar, yüzde 64 artış göstermiş oldu. Bu dönem 10 yaş üstü araçlarda toplam satışların yüzde 59.80’ini oluşturdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “2023 yılının ilk çeyreğinin, oldukça hareketli ve tüketicilerin yüksek talebi ile geçti. Bu hareketliliğin yaz sezonu başına kadar devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Halen yatırım aracı olarak görülüyor

Melih Mutlu, “Mobilitenin yüksek olduğu Bayram dönemleri ve yaz başlangıcında araç almak isteyen kişi sayısında da artış gözlenir. Aynı zamanda bu yıl EYT nedeni ile ilave gelir sahibi olan kesimin de mevcut araçlarını değiştirme ya da araç alma eğilimde olduğunu belirtebiliriz. Seçim sonrasını net olarak yorumlayamayan bir kesimde, talebini öne çekerek araç alımlarını hızlandırdı. Bir yandan da otomobil halen yatırım aracı olarak görülmeye de devam etmektedir. 2023 yılında da 2.el araçlara olan talebin yüksek olacağını öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. Bu arada, arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında mart ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Passat ve Civic oldu.