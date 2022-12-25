İkinci elin %67’si krediyle satıldı

Otomerkezi.net CEO’su Karakaş, “Kur baskısı, yüksek faiz, enflasyonist ortam ve ÖTV beklentisi gibi unsurlara karşın 2.el araçtaki büyüme trendi durmadı. Satılan ikinci el araçların yüzde 67’sinin krediyle satın alındı” dedi.

2022 yılında birçok gelişmeye sahne olan Türkiye ikinci el otomobil pazarı belirsizliklerle dolu bir yılı geride bırakırken, 2021 yılına göre 11 aylık dönemde ikinci el araç satışları yüzde 10 artış gösterdi. Geride bıraktığımız yılı değerlendiren

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 2021’de her sıfır kilometre araca karşılık 8,6 adet ikinci elin denk geldiğini bu yılsa rakamın 11,2’ye ulaştığını söyledi.

Karakaş “Kur baskısı, yüksek faiz, enflasyonist ortam ve ÖTV beklentisi gibi unsurlara karşın ikinci el araçtaki büyüme trendi durmadı. Satılan ikinci el araçların yüzde 67’sinin krediyle satın alındığı bir ortamda, tüketicinin beklentisiyle var olan gerçeklik arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Seçim ekonomisiyle birlikte kredi faizlerinde düşüş ve taksit sayısının artırılması umut ediliyor” dedi.

İkinci elde yukarı yönlü hareket olacak

Yılın son günlerinde pazarın hareket kazandığını ifade eden Karakaş, “ÖTV matrah düzenlemesinin açıklığa kavuşması, kısa vadede yeni bir düzenleme gelmesinin çok mümkün olmadığı yönünde tüketici nezdinde oluşan düşünce, sektörde ciddi bir hareketliliğin başlamasına neden oldu. Vatandaşımızda enflasyonist ortam sebepli bugün almadığı aracı yarın daha yüksek bir fiyata alacağı kanaati hakim. Fiyatlarda ciddi azalma olmadığı gibi, %2.5-%3.5 oranında artış gözlemliyoruz. Sıfır km araçta arzın yetersiz oluşu da bu süreçte etkili oluyor. Yani ikinci el araç sektöründe ciddi bir hareketlilik ve fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket beklemekteyiz”