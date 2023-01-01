IONIQ 5’e 170 beygirlik versiyon

Hyundai, tamamen elektrikli modeli IONIQ 5’in 58 kWh’lik standart bataryalı Progressive versiyonunu da satışa sundu.

Satışa sunulduğu 2021 yılından bu yana çok sayıda uluslararası ödül kazanan yenilikçi otomobil, sadece 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında şarj edilebiliyor. Ultra hızlı 800 V şarj özelliği bulunan otomobil, daha fazla geniş bir iç mekan için de geliştirilmiş global modüler platform olan E-GMP’yi kullanıyor. Arkadan itişli olarak dikkat çeken araç, WLTP standardına göre tek şarjla yaklaşık 384 km yol alabiliyor. Hyundai IONIQ 5’in standart bataryalı bu yeni versiyonu, 125 kW (170 PS) gücünde. Aracın 58 kWh’lik bataryalı elektrikli motorunun ürettiği maksimum tork ise 350 Nm.

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