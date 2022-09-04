Ioniq 5 geri sayımda

Satışa sunulduğu birçok pazarda önemli başarılara imza atan Ioniq 5, çok yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulacak.

Hyundai’nin tam 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli Pony’den ilham alınarak tasarlanan Ioniq 5, otomotiv sektöründe mobiliteye bambaşka bir soluk getirmeyi hedefliyor. Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten Ioniq, yeni platform E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından dikkat çekiyor. Ayrıca, yenilikçi bir iç tasarıma, ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya (V2L) sahip olan Ioniq 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ioniq 5 sahipleri, diledikleri zaman elektrikli bisikletlerini, scooterlarını veya elektrikli kamp ekipmanlarını V2L işlevi sayesinde şarj edebiliyor veya anında fişe takarak çalıştırabiliyor. Araç ayrıca, sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor.

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