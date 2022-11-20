IONIQ 6, 5 yıldızlı oldu

Hyundai’nin yeni elektrikli modeli IONIQ 6, dünyaca ünlü bağımsız araç değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde en yüksek puanı aldı.

Hyundai’nin IONIQ serisindeki en yeni modeli olan IONIQ 6, en yüksek güvenlik standartlarını sunarak maksimum beş yıldızlı EURO NCAP derecesini elde etti.

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