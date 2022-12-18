IONIQ modelleri 3 ödül aldı

Japonya ve ABD’de bu hafta içinde ödüller alan Hyundai IONIQ markası, Avrupa’nın en ünlü otomotiv organizasyonu ve jürisi olarak nitelendirilen AUTOBEST tarafından da 3 ödüle layık görüldü.

IONIQ modelleri, Avrupalı otomotiv gazetecilerinden oluşan AUTOBEST tarafından ödüllendirildi. Hyundai IONIQ 6, ‘2023 Yılın Elektrikli Otomobili’ seçilirken, IONIQ 5 ise ‘En Hızlı Şarj Olan EV’ oldu. IONIQ 5 ayrıca, dünyaca ünlü erkek yaşam dergisi Esquire tarafından ‘Yılın Otomobili’ seçildi. Hyundai IONIQ 6, 2023 yılının son çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak.

Okunma Sayısı: 81

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.