İzmitli İ20 tazelendi

B segmentinin popüler modeli yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni Hyundai i20, makyaj operasyonuyla şimdi daha şık bir tasarıma kavuştu. Kullanışlı otomobilin üç farklı benzinli motoru, manuel, otomatik ve DCT şanzıman seçenekleri var. Yeni i20, standart olarak sunduğu daha fazla Hyundai Smart Sense güvenlik özelliğiyle de dikkat çekiyor. İlk kez 2008 yılında satışa sunulan i20, Hyundai’nin en başarılı modellerinden biri ve aynı zamanda Türkiye’de üretilerek 40’tan fazla ülkeye gururla ihraç ediliyor. Makyajlı i20, kalitesi, güvenilirliği ve pratikliği sayesinde Hyundai’nin Avrupa’daki satış başarısına önemli bir şekilde yardımcı oluyor.

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