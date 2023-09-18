JAECOO 7’den Avrupa adımı

CHERY Group’un alt markalarından JAECOO, Eylül 2023’te, JAECOO 7 ile Doğu Avrupa SUV pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor; küresel lansman yolculuğuna başlıyor.

Yüksek dayanımlı çelik bileşimli gövdesi, akıllı sürüş destek sistemleri ve 7 farklı sürüş modu ile JAECOO 7, asfalt kadar arazi koşullarına da uyum gösteren teknolojileri barındırıyor. Chery’nin yüksek verimlilik özelliğiyle beğeni toplayan 1.6 TGDI motorunun görev yaptığı JAECOO 7, yaklaşık 8 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor.



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