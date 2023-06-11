JAECOO tanıtıldı

Çinli Chery’nin yeni küresel markası JAECOO, Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı’nda resmi olarak lanse edilmesiyle eşzamanlı olarak pek çok ülkedeki medya mensupları ve müşterilere yönelik test sürüşlerinde kullanılmaya başlandı.

Chery bayileri ve medyanın büyük ilgi gösterdiği JAECOO, 2023’ün üçüncü çeyreğinden itibaren yollara çıkmaya hazırlanıyor. “Rock In River” tasarım felsefesine göre nihai şeklini alan JAECOO, kullanıcıları hayatın özüne dönmeye, dışarıya çıkmaya ve yeni bir yaşam biçimi seçmeye davet ediyor.

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