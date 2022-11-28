Jogger çıktı yola...

Dacia’nın yeni 7 kişilik yeni modeli Jogger, Türkiye yollarına Iğdır ve Kars’tan çıktı. Jogger, “Hepsi bir araba” mottosuyla 545 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla 28 Kasım’dan (bugün) itibaren Türkiye’nin dört bir yanındaki Dacia yetkili satıcılarında tüketicilerle buluşuyor.

RECEP BOZDAĞ - IĞDIR

Dacia’nın maceraya hazır hayat tarzını temsil eden yeni 7 kişilik yeni modeli Jogger, Türkiye yollarına Iğdır ve Kars’tan çıktı. Iğdır’da gerçekleştirilen basın lansmanında aynı zamanda Dacia’nın yeni marka kimliği de tanıtıldı. Geniş aileler ve kalabalık yaşamların ihtiyacına doğrudan cevap veren Jogger, bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV’nin karakteri gibi özelliklerin hepsini bir arada sunuyor. Jogger, 545 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla 28 Kasım’dan (bugün) itibaren Türkiye’nin dört bir yanındaki Dacia yetkili satıcılarında tüketicilerle buluşuyor. TCe 110 beygir benzinli ve ECO-G 100 beygir LPG’li olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle kombinlenmiş 6 ileri manuel şanzımanla gelen Jogger’ın, otomatik vitesli hibrit versiyonu ise 2023’ün ikinci çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. Jogger, önümüzdeki sene 500 bininci satış adedine ulaşacak olan Dacia markası için önemli bir koz olacak.

Farklı segmentlerden pay alacağız

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Dacia Jogger; bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden ‘hepsi bir araba’ diyoruz. Böylece Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak” dedi.

Özel Extreme versiyonu Ocak 2023’te

İddialı bir off-road tarzına sahip Extreme özel versiyonu bulunan Jogger, bu donanım seviyesinde dış tasarımda siyah renkli tavan rayları, parlak siyah aynalar, 16” siyah alaşım jantlar ve köpekbalığı anteniyle geliyor. Ayrıca aracın ön tarafında ve jantlarında isim çıkartmaları ve kapı eşiğinde özel koruyucu şeritler bulunuyor. Koltuklardaki kırmızı dikişler ve ön kapı panellerindeki dekoratif kaplamalar iç mekândaki havayı değiştiriyor. Extreme özel versiyonu 2023 Ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki yetkili satıcılarda yerini alacak.

Iğdır’da ilk sürüş

Jogger’ın ilk sürüşlerine Iğdır’ın gizemli coğrafyası ev sahipliği yaptı.

Mağara içinde yapılan sürüş ile başlayan; harika Gökkuşağı Tepeleri, Aras Nehri kıyılarını da kapsayan, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı rotalarda aracın sürüş kabiliyetlerine odaklanıldı. Tüm detaylarında kişiselleştirmelerin düşünüldüğü lansmanda, her bir Jogger isme özel hazırlanırken, maceraya çağıran bisiklet, kayak takımları ve port bagaj gibi aksesuarlarla donatıldı.

Muhteşem kurgu

Dacia Jogger’ın Türkiye lansmanı Iğdır ve Kars’ta ezber bozan bir kurguyla gerçekleşti. Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda yapılan etkinlikte, markanın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında dijital olarak sahnelendi.

Dijital sanat gösterileriyle Dacia dünyasının merkezine dönüşen mağaranın farklı bölümlerinde profesyonel oyuncularla otomobilin modülerliğine odaklanan sürpriz mizansenler hayata geçirildi. Oluşturulan yapay zekâ konseptinin misafirlerle keyifli bir etkileşim kurduğu organizasyonda, Jogger’ın teknik detayları ise lansman için mağara içinde özel olarak dizayn edilen konferans salonunda paylaşıldı. Yöreye has lezzetlerden oluşan, mağaranın loş atmosferinde gerçekleştirilen ‘Kayıp Yemek’ konseptiyle misafirlere gastronomi deneyimi de yaşatıldı.

Matrah düzenlemesi sonrası fiyatlar değişti

28 Kasım’da (bugün) satışa sunulacak Dacia Jogger’ın lansmana katıldığımızda açıklanan fiyatları, ÖTV matrah güncellemesi kararının ardından lansmana özel fiyatı 545 bin lira olarak aşağı yönlü revize edildi. Düzenleme öncesi Jogger’ın fiyatı 577 bin liradan başlıyordu.

(ayrıntılar www.otohavdis.com’da)