Karsan’da hedef ilk 5

3 yıl gibi kısa bir sürede 6 metreden 18 metreye kadar tüm otobüslerini elektrikli hale getiren Karsan, Avrupa’da ilk ve tek oldu.

Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya ve Japonya’ya elektrikli otobüs üretip satan Karsan, şehir içi emisyonsuz ulaşımın 1 numaralı markası. İstanbul’da düzenlediği toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Karsan yöneticileri, yaptıkları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Aslında biz Karsan olarak Avrupa’da yeni bir markayız. Bu yüzden 2022’yi tohum ekme yılı olarak gördük. Geçtiğimiz yıl 287 adet elektrikli otobüsümüzü ihraç ettik ve yüzde 6,5 pazar payıyla ilk 10’a girdik. Şu anda da toplam 600 adet Karsan markalı elektrikli otobüs Avrupa yollarında yolcu taşıyor” ifadesini kullandı. Öncelikle hedeflerinin Avrupa’da ilk 5’e girmek olduğunu söyleyen Baş, “Aslında biz Karsan’ı otobüs sektöründe bir dünya markası yapmak istiyoruz. Bu nedenle Amerika ve Japonya pazarına da girdik. Avrupa’da zaten elektrikli otobüs deyince ilk akla gelen markalardan olduk” diye konuştu. İstanbul - Recep Bozdağ

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