Kia’da elektrikli vizyon

2021’de “İlham Veren Yolculuk” sloganıyla dönüşüm yolculuğuna başlayan Kia, KKTC’de elektrifikasyon vizyonunu paylaşırken Yeni Kia EV 6 ve Yeni Kia Niro’yu da tanıttı.

2021’de “İlham Veren Yolculuk” sloganıyla dönüşüm yolculuğuna başlayan Kia, yeni elektrikli araçları EV6 ve Niro’ya özel olarak KKTC’de basın etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte markanın elektrifikasyon stratejisi ve elektrikli modelleri tanıtıldı. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, 2030’daki toplam satışlarının yüzde 52’sinin elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarla gerçekleşeceğini belirtti. Ağyel, ‘Kia’nın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2030 yılı yol haritamız kapsamında elektrikli ürün gamımızı Türkiye’de de genişletmeye ve globalde başlayan dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz. Kia, 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğini açıklamıştı. Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni modelimiz. Gelecek vizyonumuzla otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarımızda genişletmeyi, elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarımızla hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz’ dedi.

Ektrikte yolculuk

Kia’nın küresel ölçekte 2022 yılı sonunda toplam satışlarının yüzde 5’inin elektrikli araçlardan sağlanacağını söyleyen Ağyel, “Ulaşımın geleceğine yapılan yatırımla birlikte bu oran hızla artacak. 2026’da toplam satışların yüzde 21’i, 2030’da ise yüzde 30’u tam elektrikli araçlardan elde edilecek. Hibrit araçların da dahil edilmesiyle toplam satışlar içerisinde elektrikli ve elektrik destekli araçların payı yüzde 52’ye ulaşacak. Kia, global arenada 2030 yılında 1,2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satmayı; bağlanabilirlik ve otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarında genişletmeyi ve PBV (amaca yönelik ticari araç) pazarında liderliği hedefliyor” şeklinde konuştu. Ağyel, ayrıca, “Elektrikli araçlarda talep ettiğimizin 10’da 1’i geldi. Onları da anında sattık. Bunun yanında Kia olarak getirdiğimiz bütün araçları satarak en yüksek satışı yaptık. Şu ana kadar toplamda 2200 adet oldu. Sene sonunda %2.7’lik pazar payını da tutturacağız.” şeklinde konuştu.

2023’te de yeni elektrikli araçlar geliyor



Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV’nin Türkiye’ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz.” diye konuştu.

Yeni EV 6

Avrupa’da “2022 Yılın Otomobili” ödülünü kazanan Kia EV6 haziran ayında GT-Line 4x4 versiyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu. EV6, Kia’nın elektrikli araçlar (BEV) için tasarladığı özel platformu (E-GMP) kullanan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. EV6, tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca Avrupa’da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi sayesinde, aracın sadece 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj edilebilmesine imkân tanıyor. 2022’nin sonunda ise EV6’nın 585 HP güce sahip GT versiyonu satışa sunulacak.

Yeni Kia Niro

Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve 32 kWh elektrik motoruyla 141 HP kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Kia Niro EV ise 204 HP (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64,8 kWh batarya ile birleştirerek 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. Kia Niro Hibrit ve Kia Niro EVTürkiye’de ilk etapta Prestige paket olarak satışa sunuluyor.

RECEP BOZDAĞ - KKTC