TopGear’ın, İngiltere’de düzenlediği ‘Topgear.com Ödülleri’ organizasyonunda Kia, ‘Yılın Otomobil Üreticisi’ seçildi.

2022’de beşinci nesil Sportage, EV 6 GT, Niro gibi modelleriyle otomobil severleri heyecanlandıran Kia, 2023’ün son çeyreğinde Türkiye’ye de gelmesi beklenen EV 9 modeliyle elektrikli araçlardaki iddiasını güçlendirmeye devam edecek. 2021’de ‘Topgear.com Ödülleri’nde EV 6 modeliyle “Yılın Crossover Aracı” ödülünün sahibi olan Kia, bu yıl aynı organizasyondan “Yılın Otomobil Üreticisi” ödülüyle döndü. Bu yıl Türkiye’ye gelen EV 6 ve elektrikli Niro’dan sonra EV 9 da 2023’te Türkiye’de olacak.

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