Kiralamada %15 büyüme bekliyoruz

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, kiralama sektöründe 2022 yılının nasıl geçtiğini ve 2023’teki beklentilerini değerlendirdi.

Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması 2022 yılının ilk dokuz ayında araç kiralama sektörünü de etkilediğini söyleyen Ekici, sektör, 22 milyar 100 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattığını belirtti. Ekici, “Sektörün aktif büyüklüğü ise 72 milyar 100 milyon TL’yi buldu. Araç bulunurluğu ve finansman imkanlarına bağlı olarak sektörümüzün 2022 yılını 2021 yılına göre bir miktar büyüme ile kapatacağını tahmin ediyorum. Günlük araç kiralamada 2022 yılını 2021 yılına göre yüzde 15-20 seviyelerinde bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Seyrin benzer şekilde devam etmesi durumunda 2023 yılında yüzde 10-15 oranında bir büyüme beklentimiz bulunuyor” dedi.

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