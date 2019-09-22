Konforlu ticarî

Yeni CItroen Berlingo, PSA Grubu’ndaki diğer hafif ticarÎlerle birlikte SUV modellerinde yarışıyor. Sempatik görünümü ve yaşamA alanındaki konforu ile kendini kabul ettiriyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.

FOTO MEKAN: Sığacık - İZMİR

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CItroen Berlingo testi sırasında en çarpıcı cümleyi belkide benzincideki pompacı söyledi: “Benzinli miymiş bu?”

PSA grubu içinde hafif ticarî araç kardeşliği oldu: Rifter, Berlingo ve Combo... Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum, ama bana en sempatik gelen Yeni Citroen Berlingo oldu. Tasarımıyla yine meraklı gözlerin radarından kurtulamadı. Bu kardeşler arasında benzerlikler olsa da ayrıntılarda tabiî ki farklılaşıyorlar. Kısacası bu haftaki test misafirimiz hafif ticarî araçtan çok binek konforu sunmayı başaran Yeni Citroen Berlingo 1.2 Puretech 110 HP oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Citroen Berlingo’nun küt tasarımlı formu ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. Ön kısma baktığımızda başarılı bir şekilde tasarlanmış aydınlatma grubu oldukça iyi görünüyor. Farlar, sis lambaları ve gündüz farları katlı bir tasarım anlayışı ve göze çarpacak bir görünüm oluşturacak tarzda olmasıbence hoş olmuş. Markanın bütün modellerinde kullandığı gibi Berlingo’da da büyük bir marka logosu mevcut. Yakışmış da hani! Havalandırma ızgarası sanki tebessüm eden yüzün ağız bölümünü hayal ettiriyor.

Citroen’in yan kısmında koruma olarak kullanılan yan bumper kaplamaları da iyi görünüyor. Yan gövdeye uygulanan kıvrımlar kadar yüksek omuz çizgisi ve eğimli ön cam da dinamik bir görünüm oluşturuyor. Arka kısımda tasarım anlamında söylenecek fazla bir söz yok. Sadeleğini muhafaza etmiş.

İÇTEN BAKINCA

Berlingo’nun iç mekânına adım atınca yaşama alanı fazlasıyla geniş ve ferah. Böyle rahat bir alan olması satın alma kriterlerinden biri olabilir. Baş mesafesi gayet iyi. Sınıfının en geniş kapı açıklığını sunan ve elektrikli camlarla donatılan sürgülü yan kapılar kolaylık sağlayan sadece biri. Arka tarafta sunulan diz mesafesi fazlasıyla iyi. İsterseniz bacak bacak üstüne atarak yolculuk yapın. Orta konsol sade bir görünüme sahip. Konsolun üzerinde yer alan kumanda grubu özellikle sade bırakılmış izlenimi veriyor.

Ancak Citroen’den biraz daha estetik bir çalışma beklerdim doğrusu. İç mekândaki birçok fonksiyonel çözüm kullanıcıların hayatını kolaylaştırır tarzda. El freni yerine elektronik bir el freni tercih edilmesi uygun olmuş. Böylece kullanıcı için boş alan meydana getirilmiş. Sonuçta ticarî araçta biraz daha eşya alanının olması gerekli, değil mi? Ki, orta konsolun olduğu bölümde dev bir eşya gözüne yer verilirken arabanın her yerinde eşya gözü de mevcut.

MOTOR VE PERFORMANS

Hafif ticarî denilince akla anında dizel motorlar gelir, sanırım. Berlingo’da da öyle ancak benzinli motorseçeneğini duyunca bir an duruyorsunuz ve yukarıda benzin pompacısının söylediği söz çıkıyor ağızdan. Test aracamızın kaputunu altında görev yapan 1.2 litrelik benzinli motor 5500 d/d’de 110 HP güç ve1750 d/d’de tork değeri sunuyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor performans açısından bütün beklentileri karşılamada sıkıntı çekmiyor. Manuel vitesin kullanımı ise rahat, vites yolları net ve geçişleri sorunsuz.

Bu arada, otomatik şansımanlı araçlara alışınca manuel şanzımanlı araç önünüze gelince biraz zorlanıyorsunuz! Fabrika verilerine göre 0-100 km hızlanmasını 11.5 saniyede gerçekleştiren Berlingo’nun maksimum hızı ise 168 km/s. Yine fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 5.6 litrelik tüketim değerine sahip Berlingo ile testimiz boyunca 7.7 lt/100 km’lik bir değer tutturduk. PSA Grubu’ndaki kardeşleri arasında bu motoru sunan tek model olan Berlingo, bu değerler ile ekonomikliği ile dikkat çekiyor.

Berlingo, yüksek yapısına rağmen sürüş güvenliği konusunda sıkıntı yaşatmıyor. Otobanda izinden ayrılmıyor, ama sert rüzgârlarda darbeleri biraz fazla hissediyorsunuz. Direksiyon simidi ve yapısı da kendini sevdiren cinsten! Şunu ifade etmemiz gerek; PSA Grubu’nun hafif ticarîler noktasında rakiplerine fark atmış durumda. Diğer bir ifadeyle, grubun hafif ticarî araçlarına SUV’larla yarışıyor desek yanlış olmaz. Sürüş karakterleri biraz sert olsa da konfor anlamında yaşama alanında yer alan herkesi memnun edecek seviyedeler. Bu ise satın almada şanslarını yükseltiyor.