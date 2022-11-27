Kuga’ya yeni donanım

Ford Kuga, donanım paketi seçeneklerine ST-Line Black Package’i de ekledi.

Kuga; Style, Titanium ve daha sportif karakterli ST-Line versiyonlarının ardından donanım paketini şimdi de ST-Line Black Package ile genişletiyor. Ford’un performans ve tasarım DNA’sını bir üst seviyeye taşıyan ST-Line Black Package; çok daha sportif, özgün, şık ve teknolojik detaylarıyla dikkat çekiyor. ST-Line BlackPackage ile, Kuga’nın sportif ve dinamik sürüş özellikleri de sınıf atlıyor. En güncel motor teknolojileriyle zenginleştirilen donanım, yeni 1,5L 182 HP EcoBoost Motor ile 182 HP güç üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzıman sunulan sistem zengin bir güç sunuyor.

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.