Liderlikte ateşleyici güç; 408

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 2023’te 57 bin adetlik satış hedeflerinin ateşleyici gücünün yeni 408 olduğunu söyledi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

Yeni Peugeot 408’in lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi. Burada konuşan Reyhanoğlu, yeni 408 ile bilgi verirken, 2023 yılına dair marka ve yeni modelimizle ilgili hedeflerinden de bahsetti.

11 ilimizi derinden etkileyen deprem afetinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına sabırlar dileyen Reyhanoğlu, böylesi bir dönemin üstüne marka, model satış konuşmanın çok zor olduğunu ifade etti. Peugeot olarak 2023 yılında 57 bin adetlik bir satışa imza atmayı hedeflediklerini vurgulayan Reyhanoğlu, “Bu 57 bin adetlik hedef, bize %7.3’lük pazar payı getirecek. Bu sonucu elde etmeyi başarırsak Peugeot’nun Türkiye tarihindeki rekor satışına imza atmış olacağız. Bu hedefin yaklaşık 40 bini aşkını binek otomobil, 16 bin adet civarı da hafif ticari araç modellerimiz olmasını arzuluyoruz. Burada 408’in önemli bir görevi de var. Aslında 2023 yılındaki rekor satış hedefimizin içindeki bir başka diğer hedefe giden yolda, yeni 408 ateşleyici güç olacak. Bu sene Türkiye’de SUV pazarının tekrar lider markası olmayı hedefliyoruz. Bu sene 57 bin adetlik hedef satışımızın %54’ü yani 30.500 adetinin SUV modellerimiz olmasını hedefliyoruz. Yeni 408 de bu liderlik hedefine giden yolda gücümüze güç katacak” diye konuştu. Reyhanoğlu, ayrıca, “Ötelenmiş satışlar var. Genel olarak %30 civarı satışımız bir önceki aydan sarkan satış olarak gerçekleşiyor. 57 bin adetlik hedefin daha üstü olur muydu? 70 binler seviyesine çıkabilirdik, elbette” dedi.

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