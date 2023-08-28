Makyajlı Elantra geldi

Hyundai Assan, sedan otomobil tutkunları ve aileler için makyajlı Sportif Sedan Elantra modelini 1.395.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu.

Hyundai Assan, 2023 yılındaki model atağına ELANTRA modeliyle devam ediyor. Geçtiğimiz ay Yeni KONA’nın tanıtımını yaparak B-SUV segmentinde tüm dikkatleri üzerine çeken Hyundai Assan, şimdi de sedan otomobil tutkunları ve aileler için makyajlı ELANTRA modelini Türkiye’de satışa sundu. Yenilenen görünümü ve artan gelişmiş güvenlik donanımlarıyla sedan segmentine farklı bir bakış açısı getirmesi beklenen otomobil, sert ve keskin çizgilerden oluşan tasarım diliyle de rakiplerinden ayrılıyor. İlk kez 1990 yılında tanıtılarak satışa sunulan Hyundai ELANTRA, geçtiğimiz 33 yılda markanın en çok satılan ve aynı zamanda en popüler modeli oldu.

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