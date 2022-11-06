Marka değeri 17 milyar dolar oldu

Hyundai, marka değeriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Interbrand’in araştırma sonuçlarına göre; art arda ikinci yıl küresel marka değerinde 35’inci sıraya yerleşirken, üst üste sekizinci yılını da ilk 40’a girerek tamamladı.

Interbrand’ın bu değerlendirmesiyle birlikte şirketin elektrikli araçlara yönelik stratejik çalışmaları da gelecekteki mobilite vizyonunu genişletmesi açısından önemli rol oynadı. Interbrand, Hyundai’nin marka değerini de bir önceki yıla göre yüzde 14 arttırarak 2022’de 17,3 milyar dolara ulaştığını açıklarken aynı zamanda en iyi 40 marka arasındaki yerini de korumuş oldu. Lüks ve premium rakipler hariç, otomotiv markaları arasında en hızlı büyüme gösteren Hyundai’nin EV modelleri, bu önemli başarıyı göstermesinde kilit rol oynadı.

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