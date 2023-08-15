Marvel R Electric Showroomlarda

MG’nin Yüzde 100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric Türkiye’de. 526 km Şehir İçi Menzilli Marvel R Electric 2.989.000 TL’den başlayan fiyatı ve 85.000 TL’den başlayan kiralama seçeneğiyle satışa sunuldu.

Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği, İngiltere’nin en köklü ve saygın otomobil markalarından MG’nin (Morris Garages) yeni modeli Marvel R Electric ülkemizde de satışa sunuldu. D segmentinde yer alan yüzde 100 elektrikli modelin Türkiye’de satışa sunulmasıyla MG’nin model çeşitliliği altıya yükseldi.

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