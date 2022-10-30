Mercedes’ten 100 bininci otobüs

Ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü, benzersiz küresel birikimiyle 55 yıldır Türkiye için değer oluşturan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 100 bininci otobüsünü üretti.

Türkiye’de 1967 yılından bu yana ağır ticari araç endüstrisinin temel taşlarından biri olan Mercedes-Benz Türk, 100 bininci otobüsünü bantlardan indirerek tarihi bir başarıya imza attı. Bantlardan inen 100 bininci otobüs üçüncü nesil Mercedes-Benz Travego oldu. İlk otobüs ihracatını 1970 yılında gerçekleştiren firma o tarihten bu yana Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında yer alan 70’in üzerinde ülkeye 62 bin adedin üzerinde otobüs ihraç etti.

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