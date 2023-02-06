Motosiklette yelkenler fora

Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, “Türkiye motosiklet pazarı, 2019’da 154 binli adetlerden, 2022 sonunda 415 bin adede geldi. Sektörümüzün lehine çok rüzgâr var ve yelkenler fora” dedi.

İtalyan Moto Guzzi’nin yeni model serisi V100 Mandello’nun Türkiye lansmanı yapıldı. Lansman toplantısında konuşan Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, “Türkiye motosiklet pazarı 2019’da 154 binli adetlerden, 2021’de 255 bine geldi. 2022 için genel olarak 300- 330 bin beklentisi vardı. Ben 370 bin adet tahmininde bulundum. Ben de yanıldım. 2022 sonu itibariyle Türkiye motosiklet pazarı 415 bin adete geldi. Bu yıl belirsizlikler olsa da pazarı 425.000 adet olarak öngörüyoruz. Çok daha yukarı sayıda beklentilerin olduğunu da biliyorum. Sektörümüz lehine elbette çok rüzgâr var ve yelkenler fora. Trende bakıldığında 2025’te 600.000’lere doğru rasyonel bir ivme ile büyümenin olacağını öngörebiliriz” dedi. Pandeminin motosiklet sektörüne çok pozitif etkileri oldğunu vurgulayan Acar, “‘Ben pandemide aynı otomobilde 3 kişi gitmek istemiyorum veya toplu taşımaya, vagonlu araçlara binmek istemiyorum’ diyenlerin de tercihi motosiklet oldu. Bakım maliyeti otomobilin belki dörtte biri. Yakıt sarfiyatı en az üçte biri. Vergisi keza öyle. Park yeri derdiniz yok. Trafikteki zaman avantajını zaten hiç anlatmama gerek yok. Dolayısıyla motosiklet çok cazip görülen, çok talep gören bir ürün haline dönüştü. Bu sene hoş bir beklentimiz de var; 125 cc’nin de B sınıfı ehliyet ile kullanılabilir olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

409.900 TL LANSMAN FİYATI

İtalyan Moto Guzzi’nin yeni model serisi V100 Mandello, 409.900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Acar, “2022 yılında 40 adet Moto Guzzi satışı gerçekleştirerek 750 cc - 1300 cc Touring motosiklet pazarından yüzde 6 pazar payı elde ettik. 2023’de 100’ü V100 Mandello olmak üzere, toplamda 230 adetlik hedefimiz var. Oldukça butik bir alan olan premium segmentte, 2025 yılında Moto Guzzi’yi 500’lü adetlere taşımak istiyoruz” dedi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL