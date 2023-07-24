Nakit akışı büyüme trendini yavaşlatıyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın ikinci çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi.

OSS Derneği’nin 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre, otomotiv satış sonrası pazarı geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendini ikinci çeyrekte de devam ettirdi. Ankete göre, 2023’ün ikinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama %4.26 artış gösterdi. Yine yılın ikinci çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama %11.76 artış oldu. Nakit akışında yaşanan sorunlar, büyüme trendinin yavaşlamasında ana etken olarak dikkat çekti. OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “Yaz ayları kaynaklı mobilitedeki artış, sektöre pozitif yönde yansıdı. Otomotiv satış sonrasını direkt olarak etkileyecek otomotiv piyasasındaki arz ve talep oranı dengelenmiş duruma geldi. Likiditeye ulaşmada yaşanan zorluklar ve maliyetlerdeki artışların sektörümüzde nakit akışında daralmaya sebep olduğunu gözlemliyoruz. Kredi faizlerine yapılabilecek olumlu yönde bir düzenleme ve krediye erişimin kolaylaşmasıyla sektör daha da hareketlenecektir” dedi. İstanbul - Yasin Aydın

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