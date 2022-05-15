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15 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Nisan ayında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

15 Mayıs 2022, Pazar 14:53
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Renault, Fiat ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Nisan 2022'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 azalarak 60 bin 35 adet oldu.

Otomobil satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 45 bin 564 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 10,4 artarak 14 bin 471 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam pazarda ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 8 bin 953 adetle Renault ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 703 satışla Fiat ve 6 bin 123 satışla Ford takip etti.

Volkswagen (VW) 5 bin 962 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 977 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında da Renault lider

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 304 ile Renault oldu. Bunu 5 bin 405 satışla VW ve 5 bin 272 satışla da Fiat izledi.

Hyundai, 4 bin 1 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 3 bin 868 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Nisan ayında 24 Lexus, 19 Maserati, 18 Porsche, 12 Jaguar, 3 Ferrari, 2 Aston Martin ve 2 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 5 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 431 satışla Fiat ve 1.109 satışla Toyota izledi.

Peugeot 827 satışla dördüncü ve Citroen 790 satışla beşinci oldu.

Firmalar "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirdi

Öte yandan, otomotiv sektöründeki arz-talep dengesindeki sorunlar devam etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bozulan arz talep dengesinde çip krizi, lojistik sorunu, konteyner sıkıntısı gibi sebepler ön plana çıkarken, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkması nedeniyle sektördeki bulunurluk sorunu daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandı.

Yarı iletken çip üretiminde önemli yeri olan neon gazının yaklaşık yüzde 90'ının Ukrayna'da üretilmesi ve paladyumun da yüzde 40'a yakın bir bölümünün Rusya'da bulunmasından dolayı bu ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişesi arttı.

Söz konusu gelişmeler ışığında, Türkiye otomotiv pazarında firmalar, "araç bulabildiği ölçüde" satış gerçekleştirebildi.

AA

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