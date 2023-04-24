O ROADSTER 2024’TE YOLLARDA

iki kişilik üstü açık ikonik roadster’ların İngiliz markası MG, eski klasik modellerinin ruhunu taşıyan yeni Roadster’ı Cyberster’ı Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıttı.

MG’nin seri üretimi için yeşil ışık yaktığı yeni modeli, güçlü elektrikli motoru ile 2024 yazında Avrupa ile aynı anda ülkemizde de yollarda olacak. Elektrikli otomobil denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan MG’nin, 100. yılı için hazırladığı özel sürprizlerden biri olan Cyberster, markanın ikonik roadster ruhunu yeniden ortaya çıkartacak.

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