OMODA 5, Mayıs ikincisi

Çinli Chery’nin Cross-SUV segmentindeki iddialı oyuncusu OMODA 5, Mayıs ayında elde ettiği 1.349 adetlik satış rakamıyla, kompakt SUV pazarının en fazla satılan ikinci modeli olarak öne çıktı.

Avrupa için geliştirdiği OMODA 5 ile dikkatleri üzerine çeken, 3 ay önce gerçekleştirilen ve ses getiren lansmanla Türkiye pazarına hızlı giriş yapan Chery, pazarın en yeni oyuncusu olmasına rağmen Türk tüketicisinin tercihi olmayı başardı. Markanın 3 yeni SUV modeliyle giriş yaptığı Türkiye’de en çok satılan modeli olan OMODA 5, henüz Mayıs ayında liderliğin en büyük adayı olduğunu ispatladı. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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