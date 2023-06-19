Önce batarya sonra üretim

Ulu Motor ile Çinli Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı. Çinli şirketin planları arasında Türkiye’de bir araç üretim hattı kurmak da var.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor ile Çinli Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800 + 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak. Bu bataryalar ile şarj gücü 120kw’den 480kw’ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 0 ila 80 doluluğa ulaşılması anlamına geliyor. Her iki grup bu ortak proje için toplamda 25 Milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecekler.

Yeni modeller Türkiye’de de üretilebilir

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, konuyla alakalı olarak, “Batarya otomotiv pazarının dönüşümünde anahtar unsur olacak ve bu teknolojiyi burada üretmek Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Özellikle ihracat tarafında bizim gurur duyacağımız işler yapmamızı sağlayacak. Ayrıca Skywell’in üç sene içerisinde piyasaya sürmeye planladığı yeni modellerinin de Türkiye’de üretilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili de olumlu gelişmeler beklemekteyiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye yatırım yapacaklar

Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar hakkında konuşan Skywell Kurucu Ortağı ve CEO’su Wu Longba, “Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın 15 ülkesinde distribütörümüz olan Ulu Motor ile yatırımlar konusunda çok yakın çalışıyoruz. Birlikte batarya fabrikası açmak konusunda anlaşmaya vardık. Ayrıca Türkiye’de bir araç üretim hattı kurmayı, yedek parça tedarik sistemini Türkiye’ye getirmeyi ve bazı parçaların üretimini burada yapmayı da planlarımız arasına koyduk. İsteğimiz Türkiye’nin yeni enerji araç endüstrisi teknolojisini ve kapasitesini geliştirmeyi planlamak” ifadelerini kullandı.