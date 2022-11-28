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28 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Otoda indirim bir hafta sürdü

28 Kasım 2022, Pazartesi 20:01
Otomotiv sektöründe ÖTV matrah güncellemesinin ömrü 1 hafta sürdü. 1 Aralık ayı itibariyle otomotiv sektöründe yeni zamlar bekleniyor.

Ekonomim gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre, Euro/TL kurunda yaşanan artış nedeniyle otomobil fiyatları yine artacak. Eylül ayından bu yana birçok marka bir ayda üç kez zam yapmaya başlarken; sadece son bir ayda 18,20’den 19,40’ yükselen Euro kuru, otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 4 yukarı çıkmasına neden oldu. Otomotiv veri analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yüksek enflasyonun olduğu ve kurun hızlı yükseldiği dönemlerde ayda birkaç kez zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki haftada yeni zamlar bekliyoruz. Yılbaşına kadar otomobil fiyatlarının ortalama yüzde 5-10 zamlanacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren birçok modelin matrah artışıyla kazandığı vergi avantajını kaybedecek” dedi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve birçok sektör temsilcisi yapılan güncellemenin beklentileri karşılamadığını ifade etmişti. Yüksek enflasyon paralelinde sektör en az yüzde 100 matrah artışı beklerken, bu oran yüzde 40 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda kaldı.

Haber Merkezi

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