Otomobil, altın ve dövizden fazla kazandırdı

Yatırım araçları arasında öne çıkan otomobil, altın ve dövizden daha fazla kazandırıyor.

Yatırım amaçlı alımlarla mayısta satış rekoru kıran otomotiv piyasasında haziran zamları da başladı. Otomobil, seçim sonrasında da öne çıkan yatırım aracı olmaya devam ediyor. Hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç piyasasında satışların büyük kısmını yatırım amaçlı alımlar oluşturuyor. İkinci el araç sektörünün şirketlerinden VavaCars’ın Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, tüketicilerin döviz ve altından daha çok kazançlı gördükleri otomobile yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi. İstanbul - Nihat Orhan

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