Otomobil ihracatı azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği Ocak-Temmuz verilerine göre, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 298 bin 333 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Temmuz verilerini açıkladı. Yılın ilk yedi ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adede ulaştı.

Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 artarak 526 bin 601 adedi bulurken, otomobil ihracatı ise yüzde 8 azalarak 298 bin 333 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 7 daralarak 430 bin 929 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 8 daralarak 319 bin 313 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 0,5 ve otomobil pazarı yüzde 1 arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 13 artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,5 oranında daraldı.

İhracat 17,6 milyar dolar

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5, Euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 artarak 4,6 milyar Euro oldu. Yılın ilk yedi ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 oranında arttı.

İstanbul - Musa Aydın