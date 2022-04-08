Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında son durum?

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan derlemeye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 25,3 azalışla 116 bin 834 ve hafif ticari araç satışları yüzde 16,5 azalarak 35 bin 216 seviyesinde kaydedildi.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Bunun yanı sıra oto gazlı ve hibrit motorlu otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen elektrikli otomobillerin satışları ise son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

Benzinli otomobiller ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 3 aylık döneminde benzinli otomobiller 83 bin 776 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 17 bin 956 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 11 bin 227 olurken, oto gazlı otomobil satışları 2 bin 802 ve elektrikli otomobil satışı da 1.073 olarak kayıtlara geçti.

2021 yılının ocak-mart döneminde 98 bin 100 benzinli, 37 bin 726 dizel, 13.537 hibrit, 6 bin 789 oto gazlı ve 312 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Yalnızca elektrikli otomobil satışları arttı

Benzinli otomobil satışları bu yılın ocak-mart döneminde, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,6, dizel otomobil satışları yüzde 52,4, oto gazlı otomobil satışları yüzde 58,7 ve hibrit otomobil satışları yüzde 17,1 geriledi.

Bu dönemde, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 243,9 artış gösterdi.

Elektrikli otomobil satışlarının payı hala düşük seviyelerde

Geçen yıl ocak-mart döneminde yüzde 24,1 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,4'e geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 62,7'den yüzde 71,7'ye yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,3'ten 2,4'e geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,2'den yüzde 0,9'a ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,7'den yüzde 9,6'ya çıktı.

Veriler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Elektrikli otomobil dönüşümü kapsamında adımlar atılmaya devam ediliyor

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikli otomobil dönüşümü kapsamında adımlar atılmaya devam ediliyor.

Togg'da süreç planlandığı gibi sürerken, ilgili kurumlar da aksiyon alamaya devam ediyor. Son olarak, elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Resmi Gazete'de yayımlanan "Şarj Hizmeti Yönetmeliği"ne göre, şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Lisans hiçbir surette devredilemeyecek.

Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Ford E-Transit'in banttan iniş töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her tarafında 1.500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik 300 milyon liralık bir hibe destek programı başlattıklarını, mobilite araç ve teknolojileri konusunda hazırladıkları yol haritasında son aşamaya geldiklerini, yol haritası çalışmaları devam etmesine rağmen bazı eylemlerin uygulanmasına şimdiden başladıklarını açıklamıştı.