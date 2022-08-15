Otomotiv Bakanlığı lazım

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Ülkemizin artık tümüyle otomotiv sektör dinamiklerine hakim bir Otomotiv Bakanlığı’na ihtiyacı var” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

İkinci el araç sektörünün kurumsal şirketlerinden Otomerkezi.net, son dönemde gündeme gelen tüm konular ve pazarın geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birkaç gün önce sıfır kilometre araçlarda yapılan stokçuluğa karşı getirilen önlemin, geçici bir çözüm olduğunu kaydeden şirket CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Bugün Türkiye’de her 30 kişiden 1’i otomobil alıp satma işiyle uğraşıyor ve getirilen yönetmelik bireyleri kapsamıyor. Fiyatlarda yüzde 5-6 bandında bir düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Ancak döviz kuru, tüketici finansmanında vatandaşın karşılaştığı yüksek faiz, vergi sistemimizdeki aksaklıklar gibi çözülmesi gereken birçok husus var ve fiyatlara asıl etki edecek etkenler bunlar. Ülkemizin artık tümüyle sektör dinamiklerine hakim bir Otomotiv Bakanlığı’na ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

Tüketici büyük zarar görüyor

“Matrah düzenlemesi, hatta vergi sistemimizin sil baştan yeniden yapılandırılması gerektiği konusunda tüm sektör temsilcileri ortak düşünceyi paylaşıyor. Burada gördüğümüz kadarıyla da ortaya çıkan kararlar geçici ve lokal çözümler olarak karşımıza çıkıyor. Çok fazla değişkenin olduğu, okuması zor bir sektörün içindeyiz. Artık ülkemizin sektörün dinamiklerine tümüyle hakim bir Otomotiv Bakanlığı’na ihtiyacı var.” ifadelerine yer veren Karakaş, “Bir otomobil ne kadar çok el değiştirirse, fiyatı o kadar çok artar, bu da enflasyonu tetikler, tüketiciler de bu durumdan olumsuz etkilenir. Ekonomide faiz, enflasyon, kur olarak üç farklı saç ayağı var, otomotivi en çok etkileyen ise döviz kuru. Kur aşağı inmediği sürece fiyatlarda da önemli bir düşüş gerçekleşmez” şeklinde konuştu.