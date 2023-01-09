Otomotiv bir kez daha ekonomiye katkı sağladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Otomotiv Sektörü Yönünden 2022 Yılını değerlendirdi ve 2023 beklentilerini paylaştı.

ODMD’nin 2022 yılı raporuna göre; Otomobil ve HTA pazarı bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 592 bin 660 adedini (%5,5 artışla) otomobil, 190 bin 623 adedini ise (%8,6 artışla) hafif ticari araç satışları oluşturdu. 2022 değerlendirmesi yapan ve 2023 için ODMD adına öngörüleri paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “2022 yılı, otomotiv sektörünün ekonomimize sağladığı katkıyı bir kez daha vurguladı. Geçtiğimiz yıl otomotiv sektörü 30 milyar dolar bir ihracat gerçekleştirdi ve son 17 yılda oluşturduğu cari fazla 77 milyar dolar oldu. Bu yıl toplanan yaklaşık 367 milyar TL’lik Özel Tüketim Vergisi’nin 138 milyar TL’lik kısmı, yani yaklaşık yüzde 40’ı otomotiv sektörüne ait oldu. Ayrıca 23 milyar TL civarı da MTV geliri sağladık. 80 bin kişiye direkt, 500 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlayan otomotiv sektörü, ekonomimize olumlu katkılar sağlayarak değer oluşturmaya devam etti” diye konuştu.

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